Le pan bagnat, une spécialité culinaire niçoise

Pour vous faire découvrir le véritable pan bagnat, nous avons choisi ce restaurant labellisé cuisine niçoise et tenu par la même famille depuis quatre générations. Au Lou Balico, on ne badine pas avec la recette de ce sandwich traditionnel. Le pan bagnat se prépare dans un pain rond, ouvert en deux et frotté à l'ail. Il est ensuite imbibé avec une tomate bien juteuse puis généreusement arrosé d'huile d'olive et d'un peu de vinaigre. On place ensuite la garniture de légumes sur les rondelles de tomates. Et ce n'est pas fini. On ajoute aussi le thon, les œufs durs, les anchois et les olives. Enfin, il ne reste plus qu'à parsemer le tout d'un peu de basilic frais, le fermer et bien l'écraser. Le pan bagnat est indissociable du pique-nique à la plage. Tous les Niçois vous diront que c'est face à la Méditerranée sous le soleil qu'il est le meilleur. "Il y a des légumes et tout ce qu'il faut dedans pour bien le savourer à la plage" ; "Le goût du Sud aussi", lancent des riverains. Une spécialité niçoise à consommer sans modération cette année.