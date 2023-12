Le panier anti-inflation a-t-il fait baisser les prix ?

Reconnaissez-vous ce logo ? C'était une idée du gouvernement au printemps dernier. Un panier anti-inflation, pour alléger la facture des courses à la caisse. Les acteurs de la grande distribution jouent le jeu depuis maintenant plus de deux mois. Ils rognent sur leurs marges, en bloquant le prix de certains produits. Mais cette opération prend fin dans quelques jours, peut-être parce qu'elle est passée inaperçue ? "Franchement, je les ai essayés, j'ai tout pris, les articles qui avaient marqué anti-inflation. À la caisse, je ne vois pas trop la différence", rapporte une consommatrice. Si les distributeurs se sont accordés pour mettre en place leur propre panier anti-inflation, demandé par le gouvernement, ils communiquent davantage sur leurs propres promotions. Des réductions sur le deuxième produit acheté ou des offres spéciales selon les arrivages. Les clients y sont plus sensibles. Alors faut-il continuer à bloquer les prix sur une sélection des produits du quotidien ? Observés depuis quelques mois, les prix devraient continuer à baisser légèrement en 2024, avec ou sans panier anti-inflation. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Geli, C. Salmon Vila