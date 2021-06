Oise : le paon de la discorde

C'est un cri reconnaissable entre tous. Celui du paon et celui-ci est bien nommé parce qu'il s'appelle Léon. Un oiseau majestueux qui fait la joie de Philippe, son propriétaire depuis neuf ans, mais pas celle de son voisin qui voudrait bien lui clouer le bec. À deux maisons de là, le voisin s'appelle Robert. Récemment, il a fait appel à un huissier pour constater les nuisances sonores du paon et menace même de poursuites judiciaires si rien n'est fait. Selon lui, on ne fait pas face à un bruit de ferme, "c'est un animal exotique". Les conflits de voisinage se multiplient dans l'Hexagone. Le bruit du clocher, l'odeur des vaches ou encore le chant du coq... on dénombre pas moins de 18 000 procès sur ces dix dernières années bien souvent à l'initiative de néoruraux. Alors une loi a été votée pour protéger le patrimoine sensoriel des campagnes. C'est ce qui rassure les propriétaires de Léon qui ont tout de même lancé une pétition. En 2019, dans une affaire similaire, la justice avait autorisé le célèbre gallinacé à chanter.