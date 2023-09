Le pape à Marseille : en attendant la papamobile

La flamme du fer à souder avant la ferveur papale. Sur le Prado ce samedi matin à Marseille (Bouches-du-Rhône), les plaques d’égout sont soudées après inspection par les démineurs. Une opération faite pour éviter tout engin explosif sur le passage du Saint-Père. Un dispositif de sécurité exceptionnelle est mis en place. Cela inclut un filtrage avec contrôle d’identité, une fouille des sacs et des palpations. Mais tous s’y soumettent de bonne grâce pour être aux premières loges. Sur une avenue pavoisée aux couleurs jaune et blanc du Vatican et celles de Marseille, les badauds trépignent d’impatience en attendant d’apercevoir le pape. L’événement n’attire pas seulement des croyants. La dernière visite d’un pape dans cette ville remonte à plus de 500 ans. Cet événement historique est salué par les habitants. "Le pape rassemble au-delà des religions. (...) C’est un rassembleur", confie l’un d’eux. Environ 100 000 personnes sont attendues sur ce parcours sous haute surveillance. Près de 6 000 membres des forces de l’ordre sont mobilisés. TF1 | Reportage E. Lefebvre