Le pape à Marseille : la politique avant la messe

Il est arrivé dans une petite et modeste voiture blanche. Accueilli par Emmanuel Macron et son épouse, le pape avance à son rythme, soutenu par une canne et le bras du président. Dans la salle, la ferveur est celle d’un meeting politique, et le message est engagé. Au premier rang, Emmanuel Macron applaudit du bout des doigts. Le message du pape fait réagir les politiques, mais aussi les Marseillais que nous avons croisés ce samedi matin : "C’est une ville cosmopolite, on est fier de ça" ; "Il faut faire quelque chose pour ces gens. Il ne faut pas les laisser comme ça" ; "C’est vrai qu’on est pour accueillir les personnes qui sont en difficulté, mais c’est une grosse charge aussi". Le pape François ne s’est pas contenté d’un discours. À la parole, il a joint l’acte, en allant tôt ce matin à la rencontre de ces Marseillais en situation de précarité. En fin de matinée, il a passé une demi-heure en tête-à-tête avec Macron. À la fin de l’entretien, le président français a offert plusieurs livres au souverain pontife, dont "L’Été" d’Albert Camus, un essai qui entraîne le lecteur dans un voyage autour de la Méditerranée. TF1 | Reportage N. Gandillot, L. Kapdani