Le pape à Venise : premier déplacement depuis sept mois

Pour son premier déplacement depuis des mois, c'est en bateau que le Saint-Père a rejoint ce dimanche matin le cœur de la cité des Doges. Débarquement en fauteuil roulant sous les chants des jeunes fidèles à qui il a adressé ce message : "Lâchez un peu vos portables, allez à la rencontre des autres". La visite du pape François avait démarré un peu plus tôt à la prison pour femmes de Venise, où les détenues condamnées à de lourdes peines l'attendaient fébrilement. "N'oublions pas que nous avons tous commis des erreurs. Nous avons tous des blessures à guérir, même moi", a-t-il affirmé. La visite éclair du pape François s'est achevée dans un cadre grandiose sur la mythique place Saint-Marc, pour une messe en plein air. De quoi rassurer ses fidèles après l'annulation ces derniers temps de tous ses voyages et son récent coup de fatigue lors des fêtes de Pâques. TF1 | Reportage C. Bayle