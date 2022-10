Le papier peint alsacien qui fait le tour du monde

Ces paysages ont été imprimés en Alsace. Il s'agit d'un panoramique intitulé "Vues d'Amérique du Nord". Sur quinze mètres de long et quatre mètres de haut, le port de Boston ou les chutes du Niagara ont plus de 150 ans. Au XVIIIè siècle, ces panoramiques sont parfaitement documentés et portent des noms qui font rêver comme "Eldorado" ou "Vues du Brésil". En Champagne (Grand-Est), dans une maison d'hôtes, les propriétaires ne s'en lassent pas. Le souci du détail donne le vertige. Comment un papier peint peut-il susciter autant d'engouement ? La réponse est en Alsace, dans une vénérable commanderie de l'Ordre Teutonique. A Rixheim, près de Mulhouse, en 1797, Jean Zuber crée la manufacture de papier peint. S'il revenait parmi nous aujourd'hui, il ne serait pas dépaysé, car presque rien n'a changé, ni les outils, ni leurs usages. Chaque détail, chaque dessin, chaque couleur, correspond à un passage d'une de ces plaques en bois. Depuis deux siècles, elles reposent dans les caves de la commanderie. L'endroit inspire un infini respect; le poids des ans sans doute, la couche de poussière aussi. Personne ne peut entrer dans ces lieux, et les héritiers de ce savoir-faire font tout pour que ces planches continuent à défier le temps. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E Schings, V. Dietsch