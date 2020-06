Le Paradis des Sources retrouve son public à Soultzmatt

Après trois mois d'arrêt, l'impérieuse nécessité de survivre se fait sentir dans les cabarets. Pour solutionner la fermeture des salles, Le Paradis des Sources a innové en produisant son show dans les jardins. Une nouvelle formule qui ravit les habitants de Soultzmatt. À la suite de ce confinement éprouvant, le lien avec le public y est d'ores et déjà renoué. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.