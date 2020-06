Le parc animalier de Sainte-Croix va rouvrir au public le 10 juin

Après deux mois et demi de confinement, le parc animalier de Sainte-Croix (Moselle) va rouvrir ses portes. Il sera accessible aux abonnés à partir du 6 juin et sera ouvert aux visiteurs le 10 juin. Une réouverture qui tombe à pic puisque c'est la saison des naissances. En attendant, les soigneurs et le personnel font en sorte que tout soit prêt pour accueillir le public dans les meilleures conditions.