Le parc Barbieu à Roubaix, l’un des plus beaux jardins publics de l'Hexagone

Il a été dessiné là où coulait un canal abandonné au XIXe siècle, au beau milieu de la ville de Roubaix (Nord). Le parc Barbieu a, depuis, des accents new-yorkais, avec ses airs de Central Park. Tous les visiteurs ont un rapport très affectif avec ce parc : un souvenir d'enfance, une anecdote ou une photo de mariage. Tous les milieux s'y croisent, car c'est le jardin de beaucoup de Roubaisiens. Mais le parc est aussi un berceau de plusieurs événements. Au début par exemple, il abritait le vélodrome de la ville. C'est ici qu'est arrivé le premier Paris-Roubaix. Mais aujourd'hui, il reste la conduite des bateaux télécommandés sur le Landau. La variété des arbres est une autre beauté du parc. Devenus au fil du temps comme des œuvres d'art, les arbres sont protégés et bichonnés. Les plus anciens sont d'ailleurs de vrais patrimoines du parc dont il faut prendre soin. Aujourd'hui, l'entretien est plus écologique. On laisse notamment pousser les herbes sur le bord de l'eau. À Roubais, qui fut longtemps capitale du textile, on s'occupe de Barbieu comme on le ferait d'un modèle de haute-couture.