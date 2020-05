Le parc de loisirs de Fraispertuis espère une réouverture pour la mi-juillet

Depuis sa création il y a 50 ans, le parc d'attractions Fraispertuis-City à Jeanménil (Vosges) n'a jamais connu une saison aussi noire. Si d'habitude les lieux accueillent jusqu'à 5 000 visiteurs par jour, ce printemps, ils sont vides. Une situation qui a fait perdre deux millions d'euros de chiffres d'affaires à l'entreprise familiale. En attendant la réouverture, les travaux d'entretien se poursuivent et le parc espère qu'il y aura assez de visiteurs pour rentabiliser les efforts sanitaires entrepris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.