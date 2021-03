Le parc des Calanques de Marseille veut dissuader les visiteurs de venir

Des photos de plages bondées, voilà la dernière communication du parc national des Calanques. Une stratégie pour réduire l'afflux de visiteurs car dès que la météo le permet, ce lieu idyllique est pris d'assaut. Sur les rochers ou sur la plage, ils sont des centaines. Même en hiver, le bruit des vagues est recouvert par celui des enceintes connectées. A l'été 2020, la calanque de Sormiou accueillait plus de 4 000 personnes par jour, soit deux fois plus que l'année précédente. De ce fait, les cabanoniers se sentent déjà débordés et appréhendent la saison à venir. "Plus on va rentrer dans les périodes estivales, plus il va y avoir du monde et là, ça va devenir compliqué pour nous parce qu'on y habite", confie l'un d'eux. Cette affluence est également dangereuse pour les visiteurs eux-mêmes. Hausse des incivilités, insécurité, le parc des Calanques est victime de son succès et de sa proximité immédiate avec la ville de Marseille. Pour réduire le nombre de visiteurs, dix millions d'euros doivent être investis sur trois ans.