Le parc des Grands Causses à 360°

La porte d'entrée suspendue vers le parc naturel des Grands Causses s'appelle le viaduc de Millau. On était parti pour une balade aérienne au-dessus du parc. On voit sur les hauteurs des centaines de moutons accompagnés par son berger chaque matin avant les grosses chaleurs. Les paysages sont reconnus par l'Unesco comme patrimoine mondial, mais une chose inquiète ici : la sécheresse. On a survolé au-dessus d’un confetti de pierres, la Couvertoirade, un village construit au Moyen Âge. En outre, la porte de Mycènes est l’emblème de la Cité de Pierres. Des formes de pierres stimulent l'imagination des visiteurs et parfois, la cité des Pierres se referme comme une huître. Par ailleurs, la cerise est récoltée à près de 500 tonnes chaque année. On sauvegarde ce patrimoine jusqu’à aujourd’hui, en particulier la cerise blanche. Enfin, la forteresse médiévale de Peyrelade est posée sur un rocher à 100 mètres de hauteur. Là-haut, on a une vue à 360 degrés. TF1 | Reportage M. Dupont, C. Nieulac