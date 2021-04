Le parc floral de Keukenhof, un coin de paradis néerlandais

Si on vous dit qu'on a peut-être retrouvé un paradis perdu au nord des Pays-Bas, vous n'êtes pas obligés de nous croire sauf en voyant ces images. Keukenhof, un mot suffit pour vous transporter ailleurs. C'est actuellement le nom du plus grand parc floral dans le monde. Ici, les fleurs ne se contentent pas seulement de pousser et de fleurir, ce qui est déjà miraculeux. Elles deviennent aussi rivière coulant paisiblement vers le lac, ou arabesque aux pieds des arbres. Partout où le regard se pose, on est comme enivré par tant de couleurs et de beauté. Pendant que les jacinthes exhalent leur parfum, les jardiniers exultent. Ils sont 25 à travailler ici. L'un d'eux explique : "je suis en train de mettre des tuteurs aux jacinthes, comme ça, elles restent bien debout". Ici, tout le monde travaille de façon très artisanale. La pelouse, par exemple, est tondue avec une tondeuse mécanique pour la transformer en moquette bien épaisse sur laquelle on a envie de s'allonger. Découvrez en images la splendeur des tulipes et des autres fleurs qui remplissent le parc.