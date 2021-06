Le Parc National du Mercantour se prépare pour l'été

Ce vendredi matin, pas un nuage dans le ciel de Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes). Avec 24 °C et comme toujours à la montagne, une petite brise si agréable souffle doucement. Rémi et Éliane, Normands, voyagent en camping-car. Ils sont enchantés de leur halte dans le Mercantour. Le petit marché du village est particulièrement animé avec l'arrivée de l'été. Les produits de saison sont là, les bons fromages et la charcuterie aussi. Les habitants sont heureux de profiter de ce joli mois de juin. "Il est temps parce qu'ici l'hiver a été long. Enfin, il y a du soleil. Pourvu que ça dure", espère une passante. L'arrivée des vacanciers du mois de juillet est imminente. Au camping, on se prépare. La saison s'annonce bonne. "Les gens apprécient car il y a de l'ombre, du soleil et il y a une belle vue sur la montagne", explique Axel Moulin, responsable de la base de loisirs et du camping. A la vallée de la Tinée, le beau temps est parti pour durer, et il rend la montagne si belle.