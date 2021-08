Le parcours étonnant d'une coiffeuse australienne devenue négociante en vins en Bourgogne

Ce n'est pas sa terre, ce ne sont pas ses vignes, et pourtant ici près de Bligny-lès-Beaune (Côte-d'Or), Jane Eyre est dans son univers. À 17.000 kilomètres de son Australie natale, voici son lieu de travail. Elle est négociante. Comme elle ne possède pas de parcelles, elle achète du raisin pour produire son vin. Très loin des balayages, des coupes et des shampoings. Jane a 27 ans quand elle décide que sa vie se fera sans ciseaux, mais avec du pinot. Alors forcément, elle a entendu les interrogations. Jane Eyre est aussi le nom d'une des héroïnes les plus célèbres de la littérature anglaise, connue notamment pour sa ténacité. De la ténacité, il en a fallu quand en 1998, Jane a débarqué d'Australie à Cheilly-lès-Maranges (Saône-et-Loire). Elle y est accueillie par le vigneron Fernand Chevrot pour ses premières vendanges. Alors Jane se forme et devient œnologue. Puis, elle s'installe dans la région et produit des vins très appréciés.