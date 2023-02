Le pari de la mie provençale

Ces baguettes sont nées ici, dans ce champ de blé à Gap, au pied des Hautes-Alpes, à seulement 90 kilomètres, de là où elles sont fabriquées chaque matin à Briançon. Depuis deux ans, ce moulinier et ce boulanger se sont lancés un défi : produire un pain 100% provençal avec une farine locale. Cuite au feu de bois, cette baguette coûte 1,30 euro. C'est dix à 20 centimes plus cher qu'ailleurs. Mais cela n'empêche pas ces boulangers d'en vendre jusqu'à 600 unités par jour. L'idée a d'abord germé dans la tête de Guillaume Céard, le dernier moulinier des Hautes-Alpes. Il a dû convaincre plus de 200 boulangers de la région de lui acheter sa farine, et une cinquantaine de producteurs, de lui vendre leur blé. Et c'est un succès, la farine provençale fait partie des meilleures ventes à l'heure de l'inflation. Cette farine est vendue un euro le kilo. C'est un peu plus cher que les autres, car ce moulinier a laissé les producteurs locaux décider eux-mêmes du prix de vente de leur blé. Défi relevé pour ces producteurs transformateurs et boulangers de la région, car maintenir et développer la culture du blé en Provence permet aussi de sublimer ces paysages. C'est la cerise sur le gâteau. TF1 | Reportage P. Lefrançois, N. Carme