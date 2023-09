Le pari fou d'un tailleur de pierres

Il arrive parfois que les rêves d'enfants se réalisent. Mathieu Sapowicz et sa famille ont quitté, il y a quatre ans, une maison à Rouen (Seine-Maritime) pour s'offrir un château en ruine situé à Houlbec-près-le-Gros-Theil (Eure). Il faut l'avouer, la vie de château ressemble plus à une vie de chantier. Tous les jours, ce tailleur de pierres doit retrousser ses manches. Cette bâtisse du XVe siècle aurait partiellement été ravagée par un incendie, puis laissée à l'abandon. En 2019, le couple achète cette ruine le prix d'un pavillon des années 80. À l'origine ici, pas d'eau, ni d'électricité. En deux ans et demi, chambres, salle de bain, salon... 120 mètres carrés ont été restaurés. Rien de tout ça n'aurait été possible sans le soutien de ses proches. Marcel Sapowicz, son père, avait lui aussi rebâtit sa maison sur des ruines. Décidément, c'est une tradition dans la famille. Cette aventure ne s'arrêtera pas là. Toit, tours, cave... les travaux prendront du temps, des années. Mais peu importe, ce projet, c'est celui d'une vie. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby