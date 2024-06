Le pari gagnant des petits hippodromes

A première vue, c'est un village de 700 habitants comme il en existe des milliers. Une église, un bar-tabac, une boulangerie. Mais à Graignes, dans la Manche, il y a quelque chose en plus. Le cœur battant de la commune, c'est son hippodrome. Trente jours par an, les courses de trot enflamment cette ville, d'habitude si calme. Il y a les regards émerveillés devant les chevaux et ceux concentrés sur les paris. De l'argent, beaucoup d'argent, dont une partie est reversée à la commune de Graignes. Environ 50 000 euros par an, c'est tout de même 10% de son budget. Ce n'est pas tout. L'activité de l'hippodrome profite à toute l'économie locale. Par exemple, le boulanger du village double ses ventes de baguettes chaque jour de course. Le restaurant de l'hippodrome, géré depuis quinze ans par Charlotte Lesouef, doit 20 à 30% de ses recettes au sport hippique. L'hippodrome attire plus de 10 000 personnes au mois d'août, avec le spectacle des feux d'artifice. C'est seize fois la population de Graignes. Dans l'Hexagone, les 233 hippodromes représenteraient 60 000 emplois directs. TF1 | Reportage P. Corrieu, S. Iorgulescu