Le parrainage gagnant-gagnant pour recruter

Frédéric Bourgeois est employé depuis quatre mois en tant qu'aide-soignant. Parrainé par une collègue de promotion, il n'a pas hésité à quitter son ancien employeur. Pour ce parrainage, sa marraine a touché une prime. Dans le médical ou dans la restauration, la cooptation a fonctionné aussi pour Kylian. Et s'il est aussi stressé, c'est parce que son chef, c'est son père Malik. Il l'a parrainé pour intégrer son équipe. Et pour ça, il a touché une prime de cooptation de 300 euros. Kylian, lui, est rassuré sur ses conditions de travail. Ici, sept personnes ont été employées grâce au système de parrainage ces deux dernières années. Un avantage pour les salariés, mais aussi pour l'entreprise qui a divisé par trois ses annonces de recrutement. La prime de parrainage convainc de plus en plus de secteurs en tension. Dans l'Hexagone, la cooptation est le troisième moyen de recrutement professionnel. TF1 | Reportage C. Gerbelot, C. Hanesse