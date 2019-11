Le Pas-de-Calais en vigilance orange au risque d'inondation

Deux départements sont toujours placés en alerte aux inondations. Du côté d'Isques, dans le Pas-de-Calais, les pluies de la nuit du 4 novembre 2019 ont surpris les habitants. Certaines rues en cuvette sont inondées de 30 centimètres d'eau en moyenne. Sur place, les pompiers ont effectué une centaine d'interventions et une dizaine de personnes âgées ont dû être évacuées en barque. Si la tendance est à la décrue, des précipitations sont encore à prévoir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.