Le Pas-de-Calais face à une nouvelle montée des eaux

Le niveau de l'Aa est surveillé par tous les habitants de Blendecques. Quelques centimètres en plus depuis hier et c'est la crainte d'un nouveau débordement : "On a toujours peur quand il y a de l'eau qui recommence, ça stresse toujours". Le quartier est encore marqué par les précédentes crues. Certaines berges se sont effondrées. La menace sur cette maison est renforcée. Plus loin, Carole anticipe une potentielle inondation. Elle rehausse tout ce qui peut l'être, et bloque les portes sans grand espoir : "Si elle veut passer, elle passera". Dans cette boulangerie d'Arques, l'annonce de la vigilance orange préoccupe Élodie. Elle a déjà fermé deux fois, et elle a dû réparer certaines machines. À quelques kilomètres de là, le terrain de cette ancienne caserne à Longuenesse se transforme en camping. Dix mobile-homes sont déjà occupés. Eric est un sinistré des précédentes inondations. Il a connu plusieurs hébergements provisoires. Le loyer de 625 euros est payé par son assurance. Il pourrait rester un an ici. C'est le temps accordé par la commune au responsable de loisirs, qui va y installer d'autres mobile-homes. TF1 | Reportage V. Lamhaut, Z. Ajili, G. Delobette