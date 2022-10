Le Pas-de-Calais, nouvelle terre de vin

Voilà une image très étonnante. Si un jour on nous avait dit qu'on participerait aux vendanges dans le petit village de Quiéry-la-Motte (Pas-de-Calais), on aurait eu du mal à le croire. Pourtant, ce jeudi matin, les vendangeurs s'activent sur quatre hectares. Ils viennent tous du village voisin : "il y a beaucoup de raisons pour une première récolte. Le Nord devient le sud". Pour faire pousser les raisins, il faut du soleil. Et dans le nord, le soleil brille de plus en plus. Laurent Sellié, agriculteur, cultive des betteraves, du blé ou des céréales. Mais depuis deux ans, il est aussi devenu vigneron. Il a été accompagné par une entreprise régionale, spécialisée dans la diversification agricole. Le projet c'est de planter des vignes un peu partout dans la région, ou comment faire du réchauffement climatique une opportunité. "On va essayer de transformer nos inconvénients en opportunité. On peut mettre de la vigne de manière commerciale dans les Hauts-de-France", explique Xavier Harlé, directeur général de "Terrenoveo". Le raisin de bonne qualité, de chardonnay exclusivement, se transformera en juin prochain en vin blanc estampillé Hauts-de-France. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier