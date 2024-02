Le Pas-de-Calais redoute de nouvelles inondations

La pluie est de retour. Anxieuse, Réjane scrute le niveau de ce cours d'eau. "Je suis inquiète, parce que c'est une catastrophe", se plaint-elle. La commune a déjà été inondée deux fois en moins de six mois. Dans le Pas-de-Calais, on craint les dix jours d'averses à venir. Chez Axel Duflot, les déshumidificateurs d'air ne se sont jamais arrêtés. Il vit ici avec sa femme et sa fille de quatorze mois. Grâce à une avance de frais, il a pu remplacer le carrelage dans sa salle de bain, mais il n'arrive pas à se débarrasser de ces champignons. Ces batardeaux sont toujours en place au cas où l'eau devait remonter. Chez son voisin Yvon Valnoir, les travaux n'ont pas commencé. Ici, les dégâts sont estimés à plus de 15 000 euros. À une heure de là, Yoan Thomas est plus chanceux. Il a obtenu des réponses rapides. Son chantier s'achève enfin. Il a pu rouvrir son garage, méconnaissable sous les inondations de novembre dernier. Au total, il devrait toucher plus de 220 000 euros d'indemnisation. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier