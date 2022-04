Le Pas-de-Calais sous la neige

Il a neigé toute la nuit dans le Pas-de-Calais. Ce vendredi matin au réveil, l'ambiance était très hivernale. À Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), Christian, employé de la mairie, racle le trottoir. Devant l'école, il y a déjà cinq centimètres de neige. Quelques minutes plus tard, les parents arrivent avec des enfants très emmitouflés. Il fait zéro degré et il a donc fallu ranger les t-shirts de la semaine dernière pour ressortir les doudounes. Le sport régional aujourd'hui, c'est le déneigement de la voiture avec une raclette très pratique pour certains, et pour d'autres à la main et sans les gants. À la boulangerie, Simone, la boulangère, est inquiète de voir un peu moins de clients que d'habitude. En direction de la campagne alentour, les panneaux pour la présidentielle, à défaut d'affiches, sont d'ailleurs recouverts de neige. La route y est également presque impraticable. On rencontre Gilles Marquant, agriculteur et éleveur de charolais, ses bêtes sont bien à l'abri dans l'étable. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire