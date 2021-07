Le pass sanitaire expérimenté dès ce vendredi dans certains bars et restaurants en Haute-Corse

Loïc est restaurateur dans le village touristique de Pigna. Il n'a pas attendu d'être choisi restaurant test pour faire appliquer le pass sanitaire. Depuis ce vendredi matin, dans son établissement, il faut montrer soit un test négatif ou sa double vaccination. "Je suis partisan de ça", "C'est un petit peu contraignant parce qu'on n'est pas habitué, mais on s'habituera avec le temps. Et s'il faut passer par là pour freiner les contaminations, c'est un petit mal pour un bien", lancent les clients. A l'Île-Rousse, les contrôles pour le port du masque sont fréquents et bien compris par la population. Dans cette rue commerçante, le restaurant "L'Escale" a été choisi officiellement pour faire appliquer la mesure. "On n'est pas là pour faire la police, mais maintenant, on ne demande de recevoir que des gens avec un pass sanitaire", explique Dominique. Marie, dans son établissement de terrasse ouvert aux quatre vents, mettra en place le pass sanitaire dès le 1er août. En Balagne, le taux d'incidence au variant Delta est aujourd'hui l'un des plus hauts de l'Hexagone. La Corse souhaite ainsi être précurseur sur l'application du pass sanitaire.