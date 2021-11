Le pass sanitaire déçoit les commerçants du marché aux santons à Marseille

Les santons trouveront-t-ils leur public cette année ? Sur le Vieux-Port, c'est l'heure des préparatifs pour la nouvelle édition de la foire aux santons. Avec l'obligation du pass sanitaire, certains Marseillais sont donc restés derrière les grilles. "Partout, il y a une promiscuité entre les gens, mais ça ne me choque pas", lance un passant. Les santonniers réalisent la majeure partie de leur chiffre d'affaires juste avant les fêtes, et la foire de Marseille est la plus importante de la région. Alors, si certains préfèrent rester positifs, d'autres s'inquiètent d'un possible manque à gagner. Si la situation sanitaire s'est dégradée dans le département ces dernières semaines, la décision d'imposer le pass sanitaire a été prise bien avant par la préfecture. La foire est considérée comme un établissement recevant du public. Alors que cet événement attirait plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque année, quel sera l'impact de ces restrictions ? L'ouverture prévue samedi devrait apporter un début de réponse. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Miara