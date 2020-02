Le passage des étoiles pendant les vacances au ski, un grand défi pour les enfants

Pour finir les vacances en beauté, certains enfants ont passé leur première étoile ce vendredi matin sur les pistes de Serre Chevalier (Hautes-Alpes). Pour la décrocher, des efforts sont de mise, car l'exercice n'est pas facile. Se déplacer en canard en montée, maîtriser le slalom en descente et être plus autonomes sur la piste, tels sont les défis auxquels les petits skieurs ont dû faire face. Après cette étape, ils ont encore le temps de savourer leur trophée de vacances sur la piste avant le retour à la maison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.