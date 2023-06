Le passage du Gois au rythme des marées

Lorsque la mer se retire, le passage du Gois se découvre. Une fine bande de quatre kilomètres, un trait d'union entre le continent et l'île de Noirmoutier. Une route unique et impraticable à marée haute. Aujourd'hui, jour de grande marée, l'océan a disparu. Avec sa casquette bleue, Jean-Yves et son équipe de bénévoles accompagnent un groupe venu découvrir la pêche à pied. Ce retraité connaît bien l'endroit, il pêche ici depuis qu'il a huit ans. Il maîtrise toutes les règles, qui ne sont pas évidentes pour certains. Enfant, Jean-Yves accompagnait son grand-père à la pêche. Gratter le sable, chercher des coquillages, c'est ici qu'il se sent bien. Le passage de Gois prend forme au milieu du XVIIIe siècle. Avant la construction du pont de Noirmoutier en 1971, il était la principale voie de liaison entre l'île et le continent. A l'origine du Gois, une rencontre entre plusieurs courants marins. Depuis, la route n'a presque pas changé. Le passage reste une voie submersible à marée haute. L'endroit peut se révéler dangereux. Un spectacle naturel propice à quelques selfies souvenirs et le passage du Gois s'efface quelques heures afin de redonner toute sa place à l'océan. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel, C. Dufay