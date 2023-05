Le passage piéton passe au jaune

Un feu vert ou rouge, pour les piétons, rien de vraiment surprenant et pourtant, à ce carrefour, il y a une petite nouveauté. Désormais, un petit bonhomme jaune clignotant a fait son apparition sur le feu de ce passage clouté, un nouveau signal lumineux pour prévenir les piétons de ne plus s'engager ou d'accélérer la cadence avant le passage au rouge. "Ça peut être une bonne chose parce qu'on a tendance à traverser un peu au dernier moment alors que le feu est déjà rouge", argue une passante. Ce nouveau feu jaune interdit de s'engager, mais permet aux piétons déjà sur le passage de terminer sa traversée en sécurité. L'emplacement n'a pas été choisi au hasard. "Il y a une école à proximité. On est sur une des voies les plus passantes de la ville", explique Sophie Dupressoir, adjointe au maire (EELV) de Strasbourg. À Strasbourg, deux carrefours ont été équipés de feux clignotants jaunes pour piétons, avec pour chacun un temps de passage adapté. Pour traverser, il faut environ un mètre par seconde, la vitesse moyenne d'un piéton donné par le Code de la route. Les automobilistes approuvent, car certains passants ont la mauvaise habitude de traverser comme bon leur semble. Aucune amende n'est actuellement prévue pour les piétons traversant au feu jaune ou rouge, mais la réglementation pourrait peut-être changer à l'avenir. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings