Le passé minier en héritage dans le Nord

C'est l'histoire minière qui a façonné le Nord-Pas-de-Calais. Du sous-sol au sommet des terrils et des rangées entières de coron, elle a laissé une empreinte forte sur la terre du Nord, mais aussi dans le cœur des habitants. C'est le jour de visite pour les collégiens. Au programme, une plongée dans les profondeurs d'une ancienne mine. Les risques, le bruit, la dureté du métier... transmettre ce passé, c'est aussi raconter celui de nos familles. Décembre 1990, la dernière gaillette de charbon du Nord a été remontée. Les gueules noires, qui ont parfois donné de leur vie lors de coups de grisou, ont été élevées au rang de héros nationaux. Les mineurs ne parlaient pas de leur travail à leurs proches. Lorsqu'il était petit, Daniel a surtout entendu son père parler de camaraderie, d'entraide et d'accueil. Comme lui, il est devenu mineur à l'âge de quatorze ans. Le passé minier de la région du Nord rend ses habitants très fiers. Il peut servir d'exemple à chacun, comme une source intarissable de courage, de fraternité et de résilience. TF1 | Reportage M. Fiat, Z. Ajili