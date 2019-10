Le pastis, un patrimoine marseillais

A Marseille, le pastis est presque une religion. Cette boisson anisée est non seulement une véritable institution dans la contrée, mais fait aussi partie du patrimoine local. Selon les Marseillais, c'est un moyen de communication qui aide à délier les langues. Une boisson nationale très représentative de la Provence qui rappelle la mer et les apéros entre amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.