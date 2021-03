Le pâté de Pâques, une spécialité du Berry

Il fait la fierté des habitants du Berry. Le pâté de Pâques est un plat familial par excellence, mais aussi une tradition. Chaque famille, chaque artisan a sa recette. Dans la charcuterie de Victor Etienne, elle reste identique depuis trois générations : on retrouve l’œuf à l'intérieur de la chair à saucisse. Autrefois, on consommait ce pâté en croûte pour marquer la fin des 40 jours de jeûne. Les gens faisaient des provisions d’œufs pour l'hiver et mettaient le reste dans le pâté de Pâques. Celui-ci était considéré en quelque sorte comme le pâté des pauvres. Comme beaucoup d'habitants à Levroux (Indre), Aline prépare régulièrement son pâté berrichon. Elle vient chercher la farce, fait à partir de viande de porc mélangée à du veau, dans la charcuterie de Victor. Chaque année à Levroux, la commune organise le concours du pâté berrichon. Cette année, il n'aura pas lieu, mais le plat reste une valeur sûre dans chaque famille. Le pâté berrichon peut être servi en plat ou en entrée, pour les fêtes pascales ou même toute l'année.