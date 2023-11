Le patois, une langue toujours aussi vivante !

Cozna, tartifle, arvi... ces mots vous sont-ils familiers ? Pour beaucoup, ces termes savoyards restent méconnus. Depuis 1860 et l'annexion de la Savoie à l'Hexagone, le nombre de locuteurs n'a cessé de diminuer. Actuellement, certains se battent pour sa renaissance. Quand la sonnerie retentit, un professeur de mathématiques se transforme et devient prof de langue. Dans sa sacoche, vous ne trouverez aucun livre, mais un accordéon. Il a bataillé près de 40 ans pour faire reconnaître ce dialecte à l'école. Depuis deux ans, le savoyard est enfin au brevet et au baccalauréat. De nouveaux élèves ont rejoint l'option. Les établissements cherchent de nouveaux enseignants. Dans des livres, des BD, ou au théâtre, la culture devient un vecteur du patois. Rémi, alias DJ Matafan, insère dans ses chansons des mots en savoyard. Son but, donner envie d'apprendre la langue. Pari réussi ! Sur les réseaux sociaux, ses vidéos rencontrent un grand succès. Le DJ compte plus de deux millions d'abonnés. Aucun doute, le savoyard est loin d'être dépassé. TF1 | Reportage M. Chaize, S. Fargeot