Le patrimoine de l'Auvergne (1/4) : les fours à pain dans le Cantal

A Niervèze, Jean-Marc s'affaire à chauffer le four de son village. Celui-ci est âgé de plus de 200 ans et a une place particulière dans le cœur des habitants. Pour eux, c'est un lieu de rassemblement. D'ailleurs, tout le village se mobilise pour récupérer les bois qu'ils coupent tous ensemble sur la place. Dans la région, des associations locales s'activent pour sauvegarder ce patrimoine. Elles sensibilisent les maires et les habitants sur la richesse culturelle que ces lieux représentent.