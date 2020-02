Le patrimoine de l'Auvergne (3/4) : les croix oubliées du Cantal

Situées au bord des routes, des chemins ou des sommets, les croix peuplent le Cantal depuis des siècles. Dans la région, on en compte près de 3 000 mais rares sont ceux qui connaissent leurs histoires. Avec son association, Aurélie Aubignac, archéologue, organise des visites autour du patrimoine pour sensibiliser les habitants. Comme elle, d'autres passionnés se mobilisent pour la préservation de ces croix. Certains vont même jusqu'à acquérir les édifices voisins pour revaloriser ces monuments. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.