Le patrimoine de l'Auvergne (4/4) : les ponts en pierre de la vallée de Courgoul

La vallée de Courgoul (Puy-de-Dôme) regorge de vieux ponts en pierre. Aurélien Lebrun, accompagnateur en moyenne montagne, se passionne à faire découvrir ces ouvrages aux habitants du coin et aux touristes. Sur certains ponts, des vierges ont été installées pour protéger la passerelle et le village des crues. Et sur le pont de Courgoul, Mireille Verrière, ancienne maire de la ville, profite du ronronnement de la rivière tous les matins.