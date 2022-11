Le patrimoine des champs en Dordogne

Dans cette ferme de l'Ouest de la Dordogne, le moderne côtoie l'ancien. Au milieu des hangars contemporains, une ville maison typique de cette partie du Périgord et une étable restée dans son jus. Pour Pierre Gendreau et son fils Christophe, le patrimoine a beaucoup d'importance. Tous deux sont attachés à leur vielle pierre, mais pas seulement, aux vieilles mécaniques aussi. Son tracteur a beau daté de 1959, il a encore toute sa place dans la ferme. Et en Dordogne, ils sont nombreux à maintenir en vie ce patrimoine agricole. Alain est de cela, il fait partie d'une association très active, "les amis des tracteurs". Une communauté périgourdine de sauvegarde du patrimoine agricole. Ici, on retape et on bichonne des engins de collection. Une petite vérification technique et l'engin est prêt à démarrer. Redonner vie à ces vieux engins, c'est l'un des plaisirs de Jean-Luc Gargot, l'un des mécaniciens de l'association. Tous ici sont attachés à ces machines de la belle époque agricoles. TF1 | Reportage E. Braem, D. Bertaud