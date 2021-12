Le Pays basque profite du soleil et de la douceur des températures

Certains se sont levés tôt pour profiter du soleil de décembre. Au programme ce mercredi pour une famille : une marche aquatique revigorante. "C'est la meilleure des cures de vitamines", confie la mère de famille. Il faisait déjà seize degrés ce matin sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. Les vacanciers venus de Savoie apprécient l'écart de températures. "Il fait plus chaud que chez nous", se réjouit un père de famille. Dans ces conditions, il est difficile de résister à la tentation de mettre les pieds dans l'eau. Même si la pêche n'est pas très bonne ces jours-ci, la douceur hivernale redonne le sourire à un pêcheur. En terrasse, l'atmosphère est printanière. A seulement deux jours du réveillon de Noël, les vacanciers savourent. "Il y a la plage, le soleil, les copines, le café..." ; "On ne peut pas être mieux". Le thermomètre devrait continuer de grimper dans la journée et frôler les 20°C cet après-midi. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet