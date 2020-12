Le pays est encore loin des 5 000 contaminations par jour

Si l'on se réfère à la courbe des nouveaux cas, 10 573 tests positifs ont été recensés sur les sept derniers jours, soit deux fois plus que le pallier fixé par Emmanuel Macron. Dans les colonnes du Parisien, l'Institut Pasteur a affirmé qu'"il y a un fort ralentissement de la dynamique de baisse, et si cette tendance se confirme, nos modèles montrent qu'on ne sera pas sous les 5 000 avant le 15 décembre". Interrogé sur LCI, le Pr Eric Caumes est du même avis. "Je pense que ça ne sera pas atteignable parce que la courbe arrête de descendre", a-t-il expliqué. Pourquoi les 5 000 cas par jour sont-ils difficiles à atteindre ? Des spécialistes s'accordent à dire qu'il y a eu un relâchement dans les gestes barrières. Ce laisser-aller est constaté depuis l'allègement des mesures restrictives. Les dernières projections estiment 6 600 contaminations quotidiennes autour du 15 décembre. Le seul point positif est la situation en réanimation avec 3 200 patients dimanche. L'objectif posé par le chef de l'Etat est entre 2 500 et 3 000 personnes en réanimation.