Le paysagiste Thierry Gaulard continue d'apporter du bonheur à ses clients malgré le confinement

À Vénissieux (Rhône), Thierry Gaulard commence ses journées comme toutes les autres. Mais avec le confinement, cet artisan paysagiste constate que certains clients deviennent plus méfiants. Il voit également son planning s'alléger considérablement. Pour lui, travailler est devenu une petite thérapie qui l'aide à extérioriser ses angoisses. Et pour ses clients, son passage est une bouffée d'oxygène.