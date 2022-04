Le pélardon, le fromage frais des Cévennes

Il a dormi onze jours avant de gagner son nom de pélardon. Maintenant, on rentre dans la caverne aux trésors. Des trésors qu'Amandine Basserie retourne tous les jours. Chaque geste est soigné depuis le moulage, car ce lait caillé est précieux. C'est celui de ses chèvres. En fait, la fromagerie commence ici. La traite a repris en février, après la naissance des chevreaux. Et dans le lait se dessine déjà le caractère du pélardon. Le lait du jour sera caillé avec le petit-lait de la ferme. Une rigueur à respecter pour conserver l'AOP : les fromages passent chaque année devant une commission de dégustation. Un fromage aux arômes de la garrigue. Car les chèvres sont au grand air 210 jours par an minimum. Elles se nourrissent des Cévennes, des glands, des rousses ou des feuilles de châtaignier. "On fait en sorte qu'elles soient dans un bien-être constant et en contrepartie, on leur demande un peu de lait en échange de bons procédés", lance cet éleveur. Les chèvres ne reviendront qu'au coucher du soleil, après avoir fait vivre le terroir du Languedoc. TF1 | Reportage F. De Juvigny, K. Gouiffés