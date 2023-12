Le Perche : chaleur automnale

Les Percherons, ce sont des chevaux de trait français les plus connus au monde, la race préférée d'une cavalière. Elle nous explique : "C'est une race qui est puissante, mais qui est calme, et ce sont des chevaux hyper-intelligents". Pourtant, ce cheval a failli disparaître avec l'arrivée des tracteurs et de la mécanisation. Depuis 30 ans, il connaît un regain d'intérêt. Cette habitante du Perche en possède cinq. Le Percheron est l'emblème local, qui s'affiche sur le bord des routes, ou sur le toit des maisons. Il nous indique même le sens du vent. Direction le sud-ouest du Perche, à la Perrière, une petite cité de caractère, perchée sur une colline. Plus de 500 espèces de champignons y poussent. L'Orne est l'un des départements les plus boisés du pays. Sa forêt est toujours exploitée. Son bois est en grande partie exporté. Le Perche devient une marque qui fait vendre, qui rassemble les producteurs locaux. Qui dit Normandie, dit cidre roux. L'autre produit incontournable de la région : boudin noir. Il y a même des foires de boudins. TF1 | Reportage Y. Hovine, D. Bordier, M.H. Astraudo