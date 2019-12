Hautes-Alpes : le Père Noël accueilli dans la station des Orres

Aux Orres, dans les Hautes-Alpes, le Père Noël est arrivé en pleine forme. Après une longue tournée des cadeaux, il est à peine fatigué. La veille de Noël, des milliers de fans l'ont attendu sur le front de neige. Comme toutes les stars, il a eu sa première partie avant de faire son apparition en public. Avec les moniteurs de la station, il a profité d'une descente aux flambeaux et a été accueilli comme un premier cadeau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.