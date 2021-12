Le Père Noël arrive en bateau à Douarnenez

Si l'arrivée du Père Noël se fait traditionnellement en traîneau, il arrive qu'il vienne aussi en bateau. Certains l'ont même vu débarquer sur les quais de Douarnenez. Voilà qui le change de ses forêts enneigées. Pour atteindre tous les enfants du monde, le Père Noël doit parfois sacrifier son traîneau et ses rennes. "Si c'est une ville de pêcheur, on est au ras de la mer, c'est évident que ça se passe comme ça. C'est une coutume qui dure depuis maintes et maintes années", explique-t-il. C'est en rockstar qu'il débarque sur les quais de Douarnenez. A quelques jours du grand jour, l'impatience est à son comble. Les enfants sont inspirés par l'admiration. C'est une belle occasion de retrouver un peu de sourire en ces temps incertains. Comme le Père Noël s'adapte à toute situation, c'est en triporteur qu'il a défilé dans la ville. Ses rennes, eux, se reposent et seront donc certainement en pleine forme dès vendredi soir. TF1 | Reportage B.Boisrobert, P.F. Watras,T. Lagoutte