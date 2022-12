Le père Noël : autorisé à marcher sur les toits

À la veille des vacances, une belle surprise attend les enfants de cette commune du Pas-de-Calais. La nuit dernière, de curieux personnages se sont glissés dans leur école. Ils pensaient être discrets, mais des caméras de surveillance les ont filmées et les enfants n'ont pas mis longtemps à les reconnaître. Sans cheminée dans les bâtiments, le père Noël et ses lutins n'ont pas eu le choix que de passer par les fenêtres pour déposer les paquets directement sur les bureaux. Et s'ils ont pu effectuer leur tourné sans encombre, c'est grâce à un arrêté municipal, pris par la maire, quelques jours plutôt : "Afin de permettre au père Noël de distribuer les cadeaux dans de bonnes conditions, il aura le droit de circuler, de stationner sur le toit des écoles". Le père Noël et son traîneau sont donc autorisés à arpenter les toits de Saint-Léonard pendant les fêtes en toute légalité. Et après toute cette attente, il était plus que temps de déballer ces cadeaux inattendus. L'arrêté est valable jusqu'au 27 décembre. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier