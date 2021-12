Le père Noël est déjà passé à l'hôpital

Dans ce service de pédiatrie, le père Noël est arrivé avec un peu d'avance. Distribution de cadeaux pour les enfants et les parents, un peu de joie et de bonne humeur qui redonne le sourire à tout le monde. La barbe du père Noël doit être impeccable pour ses tournées un peu particulières auprès des enfants hospitalisés. Comme chaque année, tous les personnels soignants jouent le jeu. Pas question de déroger à la tradition qui prend ici tout son sens. "L'objectif, c'est de montrer à l'enfant qu'on ne s'occupe pas uniquement de la maladie, mais qu'on s'occupe aussi de l'environnement. Et cela aide sans aucun doute à la guérison", explique le docteur Ali Khalfi. La venue du père Noël, c'est toujours magique. Une parenthèse enchantée qui réchauffe le cœur de ce petit garçon et de sa maman. Voir Nathan en pleine forme et s'amuser avec sa nouvelle moto est aussi sans doute le plus beau cadeau de Noël. TF1 | Reportage V. Capus, C. Napoli