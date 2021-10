Le Père Noël recrute 30 saisonniers en Haute-Savoie

Ils l'ont attendu toute l'année. Le Père Noël se réinstalle dans son hameau pour le bonheur des enfants et de leurs parents. Dans le parc, 250 000 visiteurs sont attendus cet hiver, mais il n'arrive pas à recruter assez de saisonniers. "Actuellement, nous avons besoin d'un petit coup de main. Et nous cherchons dans tous les domaines des petits lutins", lance-t-il. Une trentaine de petits lutins manquent à l'appel cette saison. Du jamais vu pour cette association. Selon Pauline Durieux, directrice du Grand Parc d'Adilly (Haute-Savoie), beaucoup de saisonniers ne souhaitent plus travailler le week-end. Avec des dizaines d'annonces postées et peu de retours, le parc a dû faire appel à des bénévoles et aux étudiants en urgence pour assurer les vacances de la Toussaint. Mais l'effectif n'est pas encore suffisant. Certains espaces de restauration ont dû fermer. Le parc espère trouver du personnel avant les fêtes de Noël dans quelques semaines.