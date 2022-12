Le père Noël toujours plus accessible !

La lettre au père Noël... un peu désuet, mais ça reste une valeur sûre. Cette année, on rêve de recevoir une trottinette. Pour être sûr que le père Noël a bien reçu notre lettre, nous sommes partis à sa recherche dans une course un peu spéciale. Perdu au milieu des 3 000 pères Noël, on aurait bien aimé l'appeler. Certains ont trouvé la solution parfaite, lui rendre visite directement chez lui dans le village de Rovaniemi en Laponie. Malgré son âge, le père Noël est un homme connecté. Pour un peu moins de quinze euros, on peut lui parler pendant une dizaine de minutes en visioconférence. On peut également le contacter grâce à son téléphone direct. Ce dernier vit avec son temps. Il y a quelques décennies, c'était depuis un téléphone fixe, il a connu son époque Minitel. Changement de numéro et de technologie, il est maintenant joignable depuis les smartphones. C'est un homme occupé, mais loin d'être injoignable. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour espérer recevoir notre trottinette à Noël. TF1 | Reportage J. Maviert, S. Humblot, E. Boucher