Le Périgord à l'heure des marchés aux truffes de l'été

Dans les ruelles de Saint-Alvère (Dordogne) se découvrent les fleurs, les vieilles pierres au soleil et l'incontournable marché aux truffes. Ce village de Dordogne est une place forte de la truffe d'hiver, mais aussi de celle de l'été. Et on y trouve rapidement son plaisir ainsi que les idées pour les manger. Ce qui fait la particularité de ce marché, c'est qu'il est contrôlé. Une trentaine de minutes avant l'ouverture, les vérificateurs sont là pour un travail qui demande une solide expérience. "Nous enlevons un petit bout de chaque côté pour voir si la truffe est potable, correcte et surtout si elle est mûre. Si elle est trop blanche ou qu'elle ne sent pas, elle va en catégorie deux", explique Marie-France Ghouti, commissaire principale au marché aux truffes de Saint-Alvère. On a peu de truffes aujourd'hui, la faute visiblement aux conditions météo. La truffe d'été est aussi moins chère et moins parfumée, mais c'est un ingrédient qui fait rêver. Un plaisir d'été accessible tant qu'il en reste. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier